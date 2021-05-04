Zor günler geride kaldı... Beren Saat, Kenan Doğulu'nun ailesi ile buzları eritti
Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti. Evliliğine ikinci bir şans veren Beren Saat, Kenan Doğulu'nun ailesiyle de buzları eritti.
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Beren Saat 26 Şubat 2019'da 35.doğum gününü kutladı, sosyal medya hesabında kafa karıştıran bir mesaj yayınladı.
Makyajsız, siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Beren Saat, trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Efe'yi de andı...
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' Ayak bastığım en karanlık doğum günüm'
"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kolektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız ‘Hero’ çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenerek yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında bastan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitmemektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yasamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine… İyi ki varsınız , iyi ki doğduk!”
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Boşanma iddiaları gündeme geldi
Beren Saat'in paylaşımının ardından Kenan Doğulu ile ilişkilerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları haberleri gündeme geldi.
Sorular karşısında sessizliğini koruyan Beren Saat, aynı yıl Kenan Doğulu için paylaştığı doğum günü mesajında boşanma sorularından da dem vurdu.
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'Ne zaman boşanacaksınız diyorlar '
“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşçalarımızın gözünden hesapsızca biz işte. Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkalar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum."
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'Beceremediğimiz evlilik olsun'
Çift, 9 aylık sürecin ardından evliliklerine ikinci bir şans daha verdi. Kötü günleri geride bırakan ikiliden Beren Saat, eşinin 45. yaşını bu kez 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutladı.
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'Sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk'
"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun"
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Aileyle de arasına mesafe koydu
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun zorlu günlerinde ünlü oyuncu Doğulu ailesiyle de arasına mesafe koydu. Kayınvalidesi Serpil Doğulu ile sorunlar yaşadığı haberleri sık sık gündem oldu. Anne Doğulu ise boşanma haberleriyle ilgili olarak 'Onların kararı' demekle yetindi.
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Gelin-kaynana eskisi gibi
Zaman içinde ikili arasındaki buzlar eridi. Gelin - kaynana eski günlere geriş döndü. Geçtiğimiz şubat ayında 'İyi ki doğdun, iyi ki varsın" paylaşımı ile Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutlayan Saat, bu kez de görümcesi Canan Doğulu için harekete geçti.
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'İyi ki doğdun kız kardeşim'
Beren Saat aile fotoğraflarını "Seni seviyorum. İyi ki doğdun kız kardeşim" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.
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Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles, Malibu'da kumsalda gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirmişti...