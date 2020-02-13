'Zor bir dönem geçirdim'

“Konserlerde şaka olarak söylediğimiz bazı şeylerin başka cümlelerle aktarılması tuhaf sonuçlara yol açabiliyor. Ama öyle bir yerde yaşıyoruz ki, nefret kadar sevgi de var, nefretten daha büyük hatta. O yüzden bazen yanlış anlaşılmak, kabadayılığa uğramak, linç edilmek bile güzel. Sonunda o kadar sevgi, dostluk ve anlayış geliyor ki, bu deneyimi de paylaşmış oluyorsunuz sizi anlayanlarla. Benim kimseyle şahsi derdim yok.”