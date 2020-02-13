Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 08:35,
'Zor bir dönem geçirdim'
Telefonundaki özel fotoğrafları internete sızdırılan Aslı Bekiroğlu, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında konuştu: “Zor bir dönem geçirdim ama farklı bir yerden bakıyorum artık.”
Marka, #İyiKalpliOl sloganıyla başlattığı kampanyada da kamuoyuna siber zorbalığa karşı durulması yönünde çağrı yaptı.
Lansmanda 2 hafta önce yaşadığı siber zorbalık hakkında konuşan Bekiroğlu, şöyle dedi: “Zor bir dönem geçirdim ama farklı bir yerden bakıyorum artık. Tanımadığım onlarca insandan çok destek aldım ve bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu durum, dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı. Sosyal medyada insanlar sınır tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar ve yargılıyorlar.
Bu insanların dışında bunun suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar vereceğini bilen insanlar da var. O yüzden burada iyi kalpli ol çağrısı yapmak istedik. Çünkü herkesin bir noktada iyi kalpli olmaya, nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için neler yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz diye çalışacağız.”
Bazen linç bile güzel
İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısıyla ünlenen Kalben, geçen yıl Bozcaada konserinde bu şarkıyı isteyen dinleyicilerine “Kadını silahla vuran bir adamın şarkısını söylemek istemiyorum” demişti. Aslı Bekiroğlu’na destek olmak için önceki akşam düzenlenen lansmana katılan ünlü şarkıcı, Tatlıses’le ilgili sözleri hakkında konuştu:
“Konserlerde şaka olarak söylediğimiz bazı şeylerin başka cümlelerle aktarılması tuhaf sonuçlara yol açabiliyor. Ama öyle bir yerde yaşıyoruz ki, nefret kadar sevgi de var, nefretten daha büyük hatta. O yüzden bazen yanlış anlaşılmak, kabadayılığa uğramak, linç edilmek bile güzel. Sonunda o kadar sevgi, dostluk ve anlayış geliyor ki, bu deneyimi de paylaşmış oluyorsunuz sizi anlayanlarla. Benim kimseyle şahsi derdim yok.”
Siber zorbalık yüzünden 3 kez ameliyat oldum
İrem Derici, kendisinin de siber zorbalığa maruz kaldığını söyledi: “Ben siber zorbalığın âlâsını yaşadım. 3 yıl önce 40 kiloya kadar düşüp, 30 gün yoğun bakımda kalmama neden olan bir durumdu. Üç kez burun ameliyatı oldum, sırf bu siber zorbalıklardan. Çok ağır psikolojik tedaviler gördüm. Son 1 yıldır çok iyiyim.”
Aslı Bekiroğlu’na destek vermek amacıyla lansmana katıldığını belirten şarkıcı, şöyle konuştu: “Aslı çağırdı diye geldim. Markanın ‘iyi kalpli ol’ sloganı var. İyi kalpli olmak çok zor. Yıllar geçtikçe pislik içinde boğuluyoruz, iblislerin arasında yaşıyoruz. Böyle dönemlerde birlik olmak çok önemli. Ben de telefonumda mesajlarımı sürekli siliyorum. Bu duruma getirdiler insanı. Anoreksiya olduğum dönemde telefonumdaki fotoğraflar çıksaydı, ortalık yıkılırdı.”
8