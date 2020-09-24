Zoom uygulaması indir! Zoom nasıl kullanılır? Zoom canlı derse giriş ile ilgili bilgiler

Pandemi döneminde sosyal mesafe kuralları ve karantina önlemleri kapsamında dijitalleşen iletişimde öne çıkan uygulamalardan biri de Zoom uygulaması oldu. Evden çalışanların yanı sıra eğitimcilerin de son günlerde rağbet gösterdiği video konferans uygulaması olan Zoom, App Store ve Play Store gibi mobil uygulama marketlerinden indirilebiliyor. Aynı zamanda masaüstü versiyonuna Zoom uygulamasının internet sitesi üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.