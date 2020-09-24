Zoom uygulaması indir! Zoom nasıl kullanılır? Zoom canlı derse giriş ile ilgili bilgiler
Yeni tip koronavirüs salgınında kullanım trafiği artan online video konferans uygulaması Zoom, uzaktan eğitim sürecinde de rağbet görmeye başladı. Öğretmenler ve öğrenciler EBA’nın yanı sıra Zoom uygulamasını indirerek öğrencilerle iletişim kurabiliyorlar. Peki, Zoom uygulaması nasıl indirilir? Online video konferans uygulaması Zoom, nasıl kullanılır?
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Pandemi döneminde sosyal mesafe kuralları ve karantina önlemleri kapsamında dijitalleşen iletişimde öne çıkan uygulamalardan biri de Zoom uygulaması oldu. Evden çalışanların yanı sıra eğitimcilerin de son günlerde rağbet gösterdiği video konferans uygulaması olan Zoom, App Store ve Play Store gibi mobil uygulama marketlerinden indirilebiliyor. Aynı zamanda masaüstü versiyonuna Zoom uygulamasının internet sitesi üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.
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ZOOM GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Zoom’a, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerinizden tarayıcı ve mobil uygulama aracılığıyla giriş yapabilirsiniz.
https://zoom.us/signup adresine giriniz. Açılan sayfaya yer alan kutucuğa email adresinizi yazarak üye ol (Sign Up) butonunu tıklayınız. Email adresinize Zoom’dan gelen aktivasyon linkine tıklayın ve açılan sayfada istenen bilgileri girerek üyeliğinizi tamamlayınız.
İsterseniz üyeliğinizi Gmail ya da Facebook hesabınızı kullanarak ta başlatabilirsiniz. Zoom’da sanal ders oluşturmak ya da oluşturulan derse katılmak için Zoom uygulamasını bilgisayarınıza ya da mobil cihazlara indiriniz ve kurunuz.
Zoom ile gelen çoklu spot özelliğiyle öğretmenler sanal sınıflarında 9 öğrenciye kadar video görüntüyü tüm sınıfın görebileceği biçimde sabitleyebiliyorlar. Bu özellik, örneğin sunum yapacak olan bir grup öğrencinin öne çıkmasını sağlayarak, tüm sınıfın dikkatini bu gruba çekebiliyor.Öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine ilettiği Zoom bağlantılarına tıklayarak öğretmenlerinin oluşturdukları gruba katılabilirler.
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ZOOM’DA ÖĞRETMENLER ŞUNLARI ENGELLEYEBİLİYOR
Öğretmenlerin Zoom sınıflarını yönetebilmeleri için bazı önlemler de özellikler arasına eklendi. Güvenlik simgesi aracılığıyla öğretmenler, öğrencilerinin şunları yapmalarını engelleyebiliyorlar:
•Ekranlarını paylaşıma açmaları•Kendilerini yeniden isimlendirmeleri•Tüm sınıfa yazılı mesaj göndermeleri•Mikrofonlarını açmamaları