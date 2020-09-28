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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 08:28 | 

Zoom nasıl indirilir? Zoom ve EBA'da canlı dersler veriliyor

Zoom indirmek isteyenler bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında EBA ve TRT EBA TV üzerinden canlı dersler yayınlanıyor. Aynı zamanda Zoom uygulaması üzerinden de bazı öğretmenler öğrencileri ile iletişim kuruyorlar. Peki zoom nasıl indirilir? İşte Zoom indirme ekranı ve detaylar

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Zoom üzerinden canlı ders takibi başladı. Öğretmenler bu uygulamayı kullanarak da öğrencileri ile iletişim kuruyorlar. Bu uygulama da EBA gibi görüntülü ve sesli iletişim olanağı sağlıyor. Zoom, bilgisayar ve telefon başında pek çok kullanıcının iletişimini kolayca gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. İşte Zoom indirme ekranları

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?
Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.

PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

2BUNLARA DİKKAT EDİN
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BUNLARA DİKKAT EDİN

Zoom uygulamanızı güncelleyin! Zoom uygulaması, bu dönemde de özellikle yine öğretmenler, özel okullar ve kurslar tarafından yoğun olarak kullanılacaktır. Zoom, bahar dönemine göre pek çok önlem alarak daha güvenli hale geldi. Bu nedenle en güncel uygulamanın kullanılması önemli. Aynı dikkat, Microsoft Teams gibi başka uzaktan çalışma ve videokonferans uygulamaları için de gösterilmeli.

ZOOM UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı bağlantı sırasında arkadaki görüntüye özen gösterin! Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalı. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir odadan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı.

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Güncel antivirüs yazılımı kullanın. 1 milyarı aşkın zararlı yazılım var ve bunlara her gün 350 bin yeni zararlı yazılım katılıyor. Hiçbiri iyi niyetli değil. Pandemi döneminde zararlı yazılım bulaştırmayı veya kimlik bilgisi elde etmeyi hedefleyen oltalama (phishing) çabaları çok fazla artış gösterdi. Güncel ve proaktif bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı, pek çok dertten uzak tutar. İnternette eğitimin keyfini güvenle sürmenize imkan tanır.

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