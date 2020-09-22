Zoom nasıl indirilir? EBA ve Zoom üzerinden canlı dersler başladı
EBA ve Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Öğretmenler EBA TV'den açtıkları canlı derslerin yanı sıra Zoom uygulamasını kullanarak da öğrencileri ile görüşmeler yapıyorlar. Peki Zoom nasıl indirilir? İşte bilgisayar ve telefon başında pek çok kullanıcının iletişimini kolayca gerçekleştirmesine olanak sağlayan uygulama ile ilgili bilgiler
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Zoom uygulamasının nasıl indirildiği araştırılan konular arasında bulunuyor. EBA ve Zoom üzerinden koronavirüs sürecinde eğitimler veriliyor. Birçok vatandaşın kullandığı uygulamalardan biri olan Zoom uygulamasını öğretmenler de kullanıyor. Zoom, bilgisayar ve telefon başında pek çok kullanıcının iletişimini kolayca gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.
ZOOM NASIL İNDİRİLİR? Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.
Zoom uygulamanızı güncelleyin! Zoom uygulaması, bu dönemde de özellikle yine öğretmenler, özel okullar ve kurslar tarafından yoğun olarak kullanılacaktır. Zoom, bahar dönemine göre pek çok önlem alarak daha güvenli hale geldi. Bu nedenle en güncel uygulamanın kullanılması önemli. Aynı dikkat, Microsoft Teams gibi başka uzaktan çalışma ve videokonferans uygulamaları için de gösterilmeli.
Canlı bağlantı sırasında arkadaki görüntüye özen gösterin! Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalı. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir odadan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı.
Güncel antivirüs yazılımı kullanın. 1 milyarı aşkın zararlı yazılım var ve bunlara her gün 350 bin yeni zararlı yazılım katılıyor. Hiçbiri iyi niyetli değil. Pandemi döneminde zararlı yazılım bulaştırmayı veya kimlik bilgisi elde etmeyi hedefleyen oltalama (phishing) çabaları çok fazla artış gösterdi. Güncel ve proaktif bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı, pek çok dertten uzak tutar. İnternette eğitimin keyfini güvenle sürmenize imkan tanır.