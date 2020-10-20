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Hürriyet
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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 14:13 | 

Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptı, izne çıkarıldı

BBC Türkçe'nin haberine göre Zoom görüşmesine giren New Yorker dergisi yazarı Jeffrey Toobin, Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddialarıyla şaşkınlık yarattı.

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New Yorker dergisi yazarı Jeffrey Toobin, Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddialarının ardından ücretsiz izne çıkarıldı.

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New Yorker'la birlikte CNN'in de hukuk danışmanlığını yapan Toobin, "Kameram kapalı sandım ve utanç verici bir hata yaptım. Karımdan, ailemden, dostlarımdan ve iş arkadaşlarımdan özür dilerim" dedi. 60 yaşındaki Toobin, iddialar hakkında başka bir açıklama yapmadı.

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New Yorker Genel Yayın Yönetmeni David Remnick, Vice News'ta yer alan iddiaların ardından personele gönderdiği e-postada, "Bugün haberlerde görmüş olabileceğiniz gibi, yazarlarımızdan Jeffrey Toobin, geçen haftaki bir Zoom görüşmesinde yaşanan bir olay nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bu tür meseleleri ciddiye alıyoruz ve araştırıyoruz" dedi.

CNN de Toobin'in izin talebinin kabul edildiğini açıkladı.

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Olayın, New Yorker ve New York'ta yayın yapan WNYC radyosunun çalışanlarının katıldığı bir toplantıda yaşandığı belirtiliyor. ABD'nin en ünlü hukuk danışmanlarından biri olan Toobin, 25 yıldan uzun bir süredir New Yorker'da çalışıyor.

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Özellikle koronavirüs salgını dönemi sonrasında yaygınlaşan video konferans görüşmesi uygulaması Zoom'da kullanıcıların mikrofonlarını ve kameralarını kapatma seçeneği mevcut.

Ağustos'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde belediyesi meclisi toplantısında kameralarını açık unutan bir çift görüşme sırasında cinsel ilişkiye girmişti.

İspanya'da da Torrelavaga kasabasında bir belediye meclis üyesi Zoom görüşmesi sırasında banyo yaparken görüntülenmişti.

6Zoom bugünlere nasıl geldi
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Zoom bugünlere nasıl geldi?

Koronavirüs salgının etkileri yavaş yavaş azalsa da, halen tehlike devam ediyor. Salgında genel olarak pek çok şirket zarar açıklarken o herkesin aksine gelirini arttırdıkça artırdı. İşte dünyanın konuştuğu o isim...

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Koronavirüs pandemisi milyonları uzaktan çalışmaya, öğrenmeye ve sosyalleşmeye zorlayınca, sanal toplantı uygulaması Zoom'un kullanımı Nisan ayında dünya genelinde 30 kat arttı.

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Firma sanal ortamda günlük 300 milyondan fazla katılımcı ağırlarken, ödeme yapan müşterilerini de üçe katladı.

9Zoom ne zaman, nasıl kuruldu
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Zoom ne zaman, nasıl kuruldu?

Bu ani değişim firmanın izlediği yolu değiştirme potansiyeline sahip. Zoom, bu yıl 1.8 milyar dolar değerinde satış geliri beklediğini söyledi. Şirketin Mart ayındaki yıllık satış geliri tahmini ikiye katlanmış durumda.

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Firmanın CEO'su Eric Yuan, Salı günü yatırımcılara içinde bulundukları dönem için ''Bu büyük bir fırsat'' tanımlamasını yaptı.

11Zoom nasıl kuruldu
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Zoom nasıl kuruldu?

Eric Yuan, Zoom'u bu kadar geniş kitleler için tasarlamamıştı. Çin doğumlu yazılım mühendisi Yuan, Cisco tarafından 2007 yılında 3,2 milyar dolara satın alınan ilk ABD video konferans şirketlerinden biri olan WebEx'te yıllarca çalıştıktan sonra 2011 yılında ayrılıp Zoom'u kurdu.

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O zaman, piyasayı kontrol eden Microsoft ve Cisco gibi büyük oyuncuların yönettiği piyasada başka bir seçeneğe ihtiyaç olmadığını söyleyen yatırımcıların şüpheleri ile karşılaştı.

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Yuan, video konferansa ilgisini, gençliğinde şu anki eşiyle buluşmak için seyahat etmek zorunda kalmasına borçlu.

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Cisco'da hayal kırıklığı yaşayan Yuan, iş dünyasında, cep telefonlarında da çalışabilecek ve kullanımı daha kolay olacak bir işletim sistemine talep olacağını düşündü.

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Zoom geçen yıl ilk hisselerini satışa çıkardığında piyasa değeri 15,9 milyar dolardı. Bu rakam Salı günü 58 milyar dolara çıktı.

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Teknoloji piyasaları analizi şirketi Canalys'in üst düzey yöneticisi Alex Smith, "Zoom'un yaptığı, tüm iş türleri için video konferansı demokratikleştirmekti. Zoom bunu yoga eğitmenlerinden yöneticilere kadar herkes için çok basit hale getirdi'' diyor.

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Sokağa çıkma kısıtlamaları başladığında Zoom popülaritesini artırmak için Çin ve İngiltere dahil çok sayıda ülkede ücretsiz sürümüyle ilgili sınırlamaları kaldırdı.

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Ancak Zoom'un temel müşterileri, şirketler. Onlar da Zoom'a abonelik ücreti ödüyor. Zoom Salı günü yaptığı açıklamada, satışlarının Mart, Şubat ve Nisan aylarında % 169 arttığını ve bu dönemde 328,2 milyon gelir elde ettiğini açıkladı.

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Ocak ayından bu yana 10'dan fazla çalışanı olan 180 binden fazla yeni müşterisi oldu şirketin.

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Zoom Mart, Şubat ve Nisan aylarında 27 milyon dolar kâr etti. Bu, geçen yılki toplam kârından fazla.

22İtibarı zarar gördü
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İtibarı zarar gördü

Öte yandan, kullanıcılarının sayısının hızla artması Zoom'un kapasitesini de zorlamaya başladı. Şirket çoğu ödeme yapmayan yeni kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için kapasitesini genişletmek zorundaydı, bunun için de yeni yatırımlar yaptı.

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Bilgisayar korsanlarının bazı Zoom görüşmelerine sızması ve güvenlik açıklarını ortaya çıkarması ise şirketin itibarına zarar verdi.

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Şirketin kullanıcı bilgilerini Facebook'a gönderdiği de ortaya çıktı. Oysa başta uygulamanın güvenli olduğu ve görüşmelere katılan herkesin izlenebildiği iddia edilmişti.

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Bu süreçte Zoom'un Çin'deki faaliyetleri de gündeme geldi. Şirketin ülkede 700'den fazla personeli var, bunların çoğu ürün geliştirme ekibinde. Zoom'un bu nedenle hükümetler tarafından kullanılamayacağına dair uyarılar da yapıldı.

27Gizlilik ihlali kaygıları neler
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Gizlilik ihlali kaygıları neler?

ABD vatandaşı da olan Eric Yuan, Nisan ayında güvenlik açıkları için özür diledi ve uygulamada yaptıkları, Zoom'un sorunlarını çözme amaçlı bazı değişiklikleri kamuoyuna açıkladı.

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Uzmanlar, Zoom'un zorlukların üstesinden gelmesini ve esas gelir kaynağı olan abonelerine yoğunlaşmasını bekliyor.

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Ancak koronavirüs salgınının Zoom için piyasada başka zorluklar yaratması da muhtemel zira Microsoft ve Cisco gibi rakipler de, uzaktan çalışmaya yönlik talebin hızla arttığı bir dönemde bu piyasaya giriyor ve büyük paralar harcıyor.

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Rosenblatt Güvenlik Genel Müdürü Ryan Koontz, "Rekabet daha artıyor, gelişmeleri göreceğiz" diyor ve ekliyor:

''(Zoom) daha önce çok güçlü bir noktadaydı. Son dönemde ise bütün dünyan video üzerinden iletişim kurmaya karar verdi ve bu nedenle şirket doğru zamanda doğru yerde. Muhteşem bir markaları var. Şimdi o markayı güçlendirip hangi piyasalara açılacaklarına karar vermeliler.''

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