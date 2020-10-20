Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptı, izne çıkarıldı

Zoom bugünlere nasıl geldi? Koronavirüs salgının etkileri yavaş yavaş azalsa da, halen tehlike devam ediyor. Salgında genel olarak pek çok şirket zarar açıklarken o herkesin aksine gelirini arttırdıkça artırdı. İşte dünyanın konuştuğu o isim...