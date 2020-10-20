BBC Türkçe
Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptı, izne çıkarıldı
BBC Türkçe'nin haberine göre Zoom görüşmesine giren New Yorker dergisi yazarı Jeffrey Toobin, Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddialarıyla şaşkınlık yarattı.
New Yorker dergisi yazarı Jeffrey Toobin, Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddialarının ardından ücretsiz izne çıkarıldı.
New Yorker Genel Yayın Yönetmeni David Remnick, Vice News'ta yer alan iddiaların ardından personele gönderdiği e-postada, "Bugün haberlerde görmüş olabileceğiniz gibi, yazarlarımızdan Jeffrey Toobin, geçen haftaki bir Zoom görüşmesinde yaşanan bir olay nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bu tür meseleleri ciddiye alıyoruz ve araştırıyoruz" dedi.
CNN de Toobin'in izin talebinin kabul edildiğini açıkladı.
Özellikle koronavirüs salgını dönemi sonrasında yaygınlaşan video konferans görüşmesi uygulaması Zoom'da kullanıcıların mikrofonlarını ve kameralarını kapatma seçeneği mevcut.
Ağustos'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde belediyesi meclisi toplantısında kameralarını açık unutan bir çift görüşme sırasında cinsel ilişkiye girmişti.
İspanya'da da Torrelavaga kasabasında bir belediye meclis üyesi Zoom görüşmesi sırasında banyo yaparken görüntülenmişti.
Koronavirüs pandemisi milyonları uzaktan çalışmaya, öğrenmeye ve sosyalleşmeye zorlayınca, sanal toplantı uygulaması Zoom'un kullanımı Nisan ayında dünya genelinde 30 kat arttı.
Zoom ne zaman, nasıl kuruldu?
Bu ani değişim firmanın izlediği yolu değiştirme potansiyeline sahip. Zoom, bu yıl 1.8 milyar dolar değerinde satış geliri beklediğini söyledi. Şirketin Mart ayındaki yıllık satış geliri tahmini ikiye katlanmış durumda.
Zoom nasıl kuruldu?
Eric Yuan, Zoom'u bu kadar geniş kitleler için tasarlamamıştı. Çin doğumlu yazılım mühendisi Yuan, Cisco tarafından 2007 yılında 3,2 milyar dolara satın alınan ilk ABD video konferans şirketlerinden biri olan WebEx'te yıllarca çalıştıktan sonra 2011 yılında ayrılıp Zoom'u kurdu.
15