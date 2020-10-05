Zoom canlı ders girişi nasıl yapılır? İşte Zoom indirme ekranı

ZOOM CANLI DERS GİRİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmelisiniz. Uygulamayı indirdikten sonra new meeting ile yeni bir ders açabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra size verilen meeting İD numarasını derse katılmasını istediğiniz kişilere verebilirsiniz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi gönderdiğiniz derse başlayabilirsiniz.



Öğrenciler verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden canlı derse katılabilirler.