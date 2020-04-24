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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:57,

Zonguldak'ta iftar saat kaçta? Zonguldak ramazan 2020 imsakiyesi: Zonguldak iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Zonguldak'ta iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Zonguldak iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Zonguldak'ta bu akşam iftar saat kaçta? İşte Zonguldak'ta iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi

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Zonguldak'de yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'ın ilk gününde orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Zonguldak iftar vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Peki, Zonguldak'ta iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Zonguldak sahur ve iftar saatleri...

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar için iftar vakti saat 19:50

ZONGULDAK 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2ZONGULDAK 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

ZONGULDAK 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1619:5021:19*
225.04.202004:1419:5121:21
326.04.202004:1219:5221:23
427.04.202004:1019:5321:24
528.04.202004:0819:5421:26
629.04.202004:0719:5521:27
730.04.202004:0519:5621:29
801.05.202004:0319:5721:30
902.05.202004:0119:5821:32
1003.05.202003:5919:5921:33
1104.05.202003:5720:0021:35
1205.05.202003:5620:0121:36
1306.05.202003:5420:0221:38
1407.05.202003:5220:0421:40
1508.05.202003:5020:0521:41
1609.05.202003:4920:0621:43
1710.05.202003:4720:0721:44
1811.05.202003:4520:0821:46
1912.05.202003:4420:0921:47
2013.05.202003:4220:1021:49
2114.05.202003:4020:1121:50
2215.05.202003:3920:1221:52
2316.05.202003:3720:1321:53
2417.05.202003:3620:1421:55
2518.05.202003:3420:1521:56
2619.05.202003:3320:1621:58**
2720.05.202003:3120:1721:59
2821.05.202003:3020:1822:01
2922.05.202003:2820:1922:02
3023.05.202003:2720:1922:04***

3Marketler 14.00’te kepenk kapattı

Marketler 14.00’te kepenk kapattı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında 09.00-14.00 saatleri arasında çalışan marketler 14.00’te kepenk kapattı.

30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte yasak nedeniyle insanların mağdur olmaması için 23 ve 24 Nisan’da 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösteren marketler 14.00’te kepenk kapattı.

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