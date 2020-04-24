Gündem Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:57 , 24 Nisan 2020 - 16:57

Zonguldak'ta iftar saat kaçta? Zonguldak ramazan 2020 imsakiyesi: Zonguldak iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Zonguldak'ta iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Zonguldak iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Zonguldak'ta bu akşam iftar saat kaçta? İşte Zonguldak'ta iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi