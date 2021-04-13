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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 10:53 | 

Zonguldak ve Giresun iftar/sahur saatleri | 2021 Diyanet imsakiyesi: Zonguldak ve Giresun'da ilk oruç vakti saat kaçta?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan başladı. Zonguldak ve Giresun'da ikamet eden vatandaşlarda, şehirlerinde iftar ve sahurun saat kaçta yapılacağını ve 2021 Ramazan imsakiyesini sorguluyor. Peki, Zonguldak ve Giresun iftar saat kaçta?

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Zonguldak ve Giresun yaşayan vatandaşlarımız kentlerindeki ramazan imsakiye takvimini merak ediyorlar. Kalkılacak ilk sahur ile 13 Nisan'da oruç tutulmaya başlanacak. İşte, Zonguldak ve Giresun sahur ve iftar saatleri ile teravih vakitleri...

2İLK TERAVİH NAMAZI

İLK TERAVİH NAMAZI

Zonguldak'ta ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21:02'de kılınacak.

Giresun'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 20:34'te kılınacak.

3İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

Zonguldak'ta bugün sahur vakti 04:38'de bitecek. Oruçlar ise yarın saat 19:37'de okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.

Giresun'da bugün sahur vakti 04:13'de bitecek. Oruçlar ise yarın saat 19:10'de okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.

4İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

İmsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır.

Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

5ZONGULDAK 2021 İMSAKİYESİ

ZONGULDAK 2021 İMSAKİYESİ

6GİRESUN 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GİRESUN 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ

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