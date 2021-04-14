Zonguldak iftar vakti 2021: Zonguldak'ta iftara ne kadar kaldı? Zonguldak imsakiye ve sahur vakti bilgileri

"Top sesi yerine ses bombasını tercih ediyoruz. Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde ses bombasını ateşlemek için görevlendirilen zabıta ekiplerimiz gidiyor. Önce dua ediyor ardından da ses bombasını ateşliyor. Ses bombası nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere bazı beldelerimizde ve köylerimizde de bu ses duyulmaktadır."



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini, salgından kurtulmak için ellerin duaya açılacağını anlatan Posbıyık, "İlçemizde de belediye olarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızı maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.