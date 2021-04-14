Zonguldak iftar vakti 2021: Zonguldak'ta iftara ne kadar kaldı? Zonguldak imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Zonguldak iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Zonguldak iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Zonguldak iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Zonguldak'ta iftara ne kadar kaldı? İşte, Zonguldak iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
Zonguldak iftar vakti için geri sayım sürüyor. Zonguldak iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Zonguldak'ta iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Zonguldak iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
ZONGULDAK'TA İFTAR SAAT KAÇTA?
Zonguldak'ta iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.39'da gerçekleşecek.
ZONGULDAK'TA SAHUR SAAT KAÇTA?
Zonguldak'ta sahur, 04.34'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:38
|19:37
|21:03*
|2
|14.04.2021
|04:36
|19:39
|21:04
|3
|15.04.2021
|04:34
|19:40
|21:06
|4
|16.04.2021
|04:32
|19:41
|21:07
|5
|17.04.2021
|04:30
|19:42
|21:09
|6
|18.04.2021
|04:28
|19:43
|21:10
|7
|19.04.2021
|04:26
|19:44
|21:12
|8
|20.04.2021
|04:24
|19:45
|21:13
|9
|21.04.2021
|04:22
|19:46
|21:15
|10
|22.04.2021
|04:20
|19:47
|21:16
|11
|23.04.2021
|04:18
|19:48
|21:18
|12
|24.04.2021
|04:16
|19:49
|21:19
|13
|25.04.2021
|04:15
|19:50
|21:21
|14
|26.04.2021
|04:13
|19:52
|21:22
|15
|27.04.2021
|04:11
|19:53
|21:24
|16
|28.04.2021
|04:09
|19:54
|21:25
|17
|29.04.2021
|04:07
|19:55
|21:27
|18
|30.04.2021
|04:05
|19:56
|21:28
|19
|01.05.2021
|04:03
|19:57
|21:30
|20
|02.05.2021
|04:01
|19:58
|21:31
|21
|03.05.2021
|04:00
|19:59
|21:33
|22
|04.05.2021
|03:58
|20:00
|21:34
|23
|05.05.2021
|03:56
|20:01
|21:36
|24
|06.05.2021
|03:54
|20:02
|21:38
|25
|07.05.2021
|03:52
|20:03
|21:39
|26
|08.05.2021
|03:51
|20:04
|21:41**
|27
|09.05.2021
|03:49
|20:05
|21:42
|28
|10.05.2021
|03:47
|20:06
|21:44
|29
|11.05.2021
|03:46
|20:07
|21:45
|30
|12.05.2021
|03:44
|20:08
|21:47***
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