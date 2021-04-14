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Gündem
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 16:20 | 

Zonguldak iftar vakti 2021: Zonguldak'ta iftara ne kadar kaldı? Zonguldak imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Zonguldak iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Zonguldak iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Zonguldak iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Zonguldak'ta iftara ne kadar kaldı? İşte, Zonguldak iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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Zonguldak iftar vakti için geri sayım sürüyor. Zonguldak iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Zonguldak'ta iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Zonguldak iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

ZONGULDAK'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Zonguldak'ta iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.39'da gerçekleşecek.

ZONGULDAK'TA SAHUR SAAT KAÇTA?

Zonguldak'ta sahur, 04.34'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3819:3721:03*
214.04.202104:3619:3921:04
315.04.202104:3419:4021:06
416.04.202104:3219:4121:07
517.04.202104:3019:4221:09
618.04.202104:2819:4321:10
719.04.202104:2619:4421:12
820.04.202104:2419:4521:13
921.04.202104:2219:4621:15
1022.04.202104:2019:4721:16
1123.04.202104:1819:4821:18
1224.04.202104:1619:4921:19
1325.04.202104:1519:5021:21
1426.04.202104:1319:5221:22
1527.04.202104:1119:5321:24
1628.04.202104:0919:5421:25
1729.04.202104:0719:5521:27
1830.04.202104:0519:5621:28
1901.05.202104:0319:5721:30
2002.05.202104:0119:5821:31
2103.05.202104:0019:5921:33
2204.05.202103:5820:0021:34
2305.05.202103:5620:0121:36
2406.05.202103:5420:0221:38
2507.05.202103:5220:0321:39
2608.05.202103:5120:0421:41**
2709.05.202103:4920:0521:42
2810.05.202103:4720:0621:44
2911.05.202103:4620:0721:45
3012.05.202103:4420:0821:47***


Diğer illerin iftar saatlerini görüntülemek için lütfenburaya tıklayın

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1880'den bu yana kullanılan ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.

İlçenin pek çok bölgesinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte eni 9, yüksekliği 7 metre olan dev Türk bayrağı da dalgalanan Göztepe'de atılan ses bombasının ardından nüfusu 120 bine dayanan ilçede vatandaşlar iftarını açıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AA muhabirine, 141 yıldır iftar vakitlerinde ilçenin en hakim noktası olan Göztepe'den ses bombası atıldığını söyledi.

Bunun pek çok il ve ilçede yaşanmadığını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

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"Top sesi yerine ses bombasını tercih ediyoruz. Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde ses bombasını ateşlemek için görevlendirilen zabıta ekiplerimiz gidiyor. Önce dua ediyor ardından da ses bombasını ateşliyor. Ses bombası nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere bazı beldelerimizde ve köylerimizde de bu ses duyulmaktadır."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini, salgından kurtulmak için ellerin duaya açılacağını anlatan Posbıyık, "İlçemizde de belediye olarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızı maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.

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