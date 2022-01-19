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Zonguldak, Bolu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? Son dakika Zonguldak, Bolu ve Karabük 20 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları!

#Kar Tatili#Zonguldak Bolu Ve Karabük'te Yarın Okullar Tatil Mi#20 Ocak Kar Tatili

Bugün valilik kararıyla pek çok ildeki okulların tatil edilmesi, yarın için de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle araştırmalara neden oldu. Türkiye genelinde 55 ilde ilan edilen okullar yarın da tatil olacak mı? Zonguldak, Bolu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

1/4Zonguldak, Bolu ve Karabükte yarın okullar tatil mi Son dakika Zonguldak, Bolu ve Karabük 20 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları

Zonguldak, Bolu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi sorusu okulların son haftasında öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için valilik 55 ilde okullarda tatil kararı almıştı. Peki, yoğun kar yağışının beklendiği illerden Zonguldak, Bolu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? Gözler 20 Ocak Zonguldak, Bolu ve Karabük kar tatili açıklamasında!

2/4ZONGULDAKTA OKULLAR YARIN TATİL Mİ

ZONGULDAK'TA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Devrek ilçesi Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Yarın için ise şu ana kadar valilikten yapılan herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

3/4BOLUDA OKULLAR YARIN TATİL Mİ

BOLU'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden bugün kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

20 Ocak Perşembe günü için Bolu Valisi Ahmet Ümit Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 günü il genelinde:

Resmi-özel;okul öncesi,ilk,orta,lise,Rehabilitasyon,Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine,

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına,Karar verilmiştir" bilgisini verdi.

4/4KARABÜKTE OKULLAR YARIN TATİL Mİ

KARABÜK'TE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sebebiyle merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretime bugün (19 Ocak) 1 gün süreyle ara verilmişti. Yarın için valilikten yeni açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer vereceğiz.

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