Zonguldak, Bolu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? Son dakika Zonguldak, Bolu ve Karabük 20 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları!

BOLU'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden bugün kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.



20 Ocak Perşembe günü için Bolu Valisi Ahmet Ümit Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 günü il genelinde:



Resmi-özel;okul öncesi,ilk,orta,lise,Rehabilitasyon,Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine,



Engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına,Karar verilmiştir" bilgisini verdi.