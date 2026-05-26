Ziyaretçilerine görsel şölen sunan 15 milyon yıllık mağara risk altında! 'Bütüncül koruma' önerisi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 10:59

Gümüşhane’de yer alan, 15 milyon yıllık olduğu belirtilen dünyanın sayılı damla taş mağaralarından Karaca Mağarası risk altında. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz ,“Taş ocaklarından ötürü, mağaranın kayalarında dökülmeler başlamış. Bunun sebebi, çok şiddetli patlatmalar olmasa dahi, dinamit patlatmaları gibi hatta küçük titreşimler bile 5 kilometre çevresinde oluşacak bir zemin titreşimi mağara içerisinde, ayrışma ve çökmelere neden olabilir. Bölgeye taş ocağı da gerekli olabilir ama mağara gibi bir değerin ikincisi yok; orada bütüncül bir koruma yapılmalıdır, aksi şekilde mağarayı kaybedebiliriz” ifadelerini kullandı.