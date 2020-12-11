Ziya Selçuk'tan son dakika 'Okullar ne zaman açılacak' ve 'Yüz yüze eğitim' açıklaması!

KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ? Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz.



TABLET DAĞITIMI



Aslında 150 bine yakın tablet dağıtımı oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Aralık'ın 14-21-28'inde tekrar bir süreç başlıyor. 300 bin civarında tekrar verilecek. Ocak ortasına kadar 500 bin bitmiş olacak. Tüm dünya ülkeleri tablet istiyor, tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyor. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık.TELAFİ İÇİN ÇALIŞMA VAR MI?



Nisan ayında da Mayıs ayında da vardı. Yaz tatilinde televizyonu açık bıraktık. Önümüzdeki 2 yıl için telafi programımız var. Arkadaşlarımız çalışıyorlar.



2019 Aralık ayında PİSA'da çok iyi sonuçlar geldi. Şimdi TIMMS geldi. Gerçekten çok büyük başarı ama bir gün bile konuşulmadı. Matematikte +40 puanla öne çıkmamız, 8'inci sınıflarda 22 puan yukarı çıktık. 47 ülkede 35'inci sıradayken 58 ülkede 19'uncu sıraya çıktık Fen'de.. Bu sistematik bir çalışmanın sonucu. Bunun arka planında o kadar çok faktör var ki. Kaynakların iyi yönetilmesi ve sistematik çalışma yapılması ihtiyacı var. Dünyada EBA'da birinciyiz diyoruz. Her ülkede EBA'ya benzer sistemler var. Ama neden en çok bizim öğretmen ve öğrencilerimiz yararlanıyor bu sistemden. Her ülkenin çalışması var ama Türkiye ikinci oldu. Dünyada yaptığımız işlerden söz ediyoruz.