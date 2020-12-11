Ziya Selçuk'tan son dakika 'Okullar ne zaman açılacak' ve 'Yüz yüze eğitim' açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak ve yarıyıl tatili öne çekilecek mi sorularına yanıt verdi. Alabilecekleri kararlar hakkında bazı vurgulamalar yapan Bakan Selçuk, 'Yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var' ifadesinde bulundu. Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna da cevap veren Bakan Selçuk, süreç hakkında önemli bilgiler verdi. İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak soruları ile gündemde yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında önemli bilgiler paylaştı. 4 Ocak tarihine değinen ve yarıyıl tatilinin öne çekilebileceğini söyleyen Bakan Selçuk, karne verilecek tarih hakkında da bazı detayları açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
"Genel tabiatım iyimserlik. Hayata umutla bakmak. Okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Velilerin içinde bulunduğu durumun farkındayız. 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Eğilimlere de bakıyoruz. Bir ayın içinde ne olabilir, olasılıklara bakıyoruz. Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi önlemler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi, ya da kısmen hangileri açılabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olan çok çok düşük risk, alerjik ve astımla ilgili sıkıntısı olan çocuklarla ilgili konu var. Bunları yeniden değerlendireceğiz.
Biz muhtemel senaryolar nedir, ne olabilir bununla ilgili tahminleri alıyoruz. Bu tahminlerle okul açma senaryolarımızı ilişkilendiriyoruz. Bugün için 4 Ocak'ta hepsi açılsın denirse hapsini açarız, hazırız. Kısmi denirse hangi yaş grubunda hangi sınıfları açacağımızla ilgili önlemlerimizi aldık."
3
Abone Ol
YARI YIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?
Yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Kalanlar için tek bir sınav yapacağız. Yüzyüze olanda az da olsa bir eksiğimiz var. Bu eksiğimizi tamamlamak için neler yapabilirse baktığımızda salgının seyrine baktığımızda gruplara ayrılarak sınavlar yapılabilir, iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz.
4
Abone Ol
KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ?
Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz.
TABLET DAĞITIMI
Aslında 150 bine yakın tablet dağıtımı oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Aralık'ın 14-21-28'inde tekrar bir süreç başlıyor. 300 bin civarında tekrar verilecek. Ocak ortasına kadar 500 bin bitmiş olacak. Tüm dünya ülkeleri tablet istiyor, tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyor. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık.TELAFİ İÇİN ÇALIŞMA VAR MI?
Nisan ayında da Mayıs ayında da vardı. Yaz tatilinde televizyonu açık bıraktık. Önümüzdeki 2 yıl için telafi programımız var. Arkadaşlarımız çalışıyorlar.
2019 Aralık ayında PİSA'da çok iyi sonuçlar geldi. Şimdi TIMMS geldi. Gerçekten çok büyük başarı ama bir gün bile konuşulmadı. Matematikte +40 puanla öne çıkmamız, 8'inci sınıflarda 22 puan yukarı çıktık. 47 ülkede 35'inci sıradayken 58 ülkede 19'uncu sıraya çıktık Fen'de.. Bu sistematik bir çalışmanın sonucu. Bunun arka planında o kadar çok faktör var ki. Kaynakların iyi yönetilmesi ve sistematik çalışma yapılması ihtiyacı var. Dünyada EBA'da birinciyiz diyoruz. Her ülkede EBA'ya benzer sistemler var. Ama neden en çok bizim öğretmen ve öğrencilerimiz yararlanıyor bu sistemden. Her ülkenin çalışması var ama Türkiye ikinci oldu. Dünyada yaptığımız işlerden söz ediyoruz.