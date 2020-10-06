Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oluyor
Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacak olan yüz yüze eğitim açıklamasına çevrildi. Bakan Selçuk dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda pazartesi günü okulların açılacağını duyurdu. Peki Ziya Selçuk ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan olan yüz yüz eğitim açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, ‘Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.’ dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yüz yüze eğitime geçişin detaylarını paylaşacak. İşte açıklama yapacağı saat ve detaylar
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ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin detaylarını paylaşacak.
BAKAN SELÇUK’TAN OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pazartesi günü okulların açılacağını duyurdu. Selçuk, Twitter’dan, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” yazdı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.