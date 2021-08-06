Ziya Selçuk kimdir, kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak görev alıyordu? İşte Ziya Selçuk'un biyografisi

Ziya Selçuk, aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunan Ziya Selçuk, çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan Ziya Selçuk, 2021 Ağustos ayında görevini devretti. Ziya Selçuk evli ve üç çocuk babasıdır.