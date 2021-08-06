Ziya Selçuk kimdir, kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak görev alıyordu? İşte Ziya Selçuk'un biyografisi
Milli Eğitim Bakanı görevini bırakan Ziya Selçuk'un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ziya Selçuk, yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş bir isim. Peki, Ziya Selçuk kimdir, kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak görev alıyordu? İşte Ziya Selçuk'un biyografisi...
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Ziya Selçuk 1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecelerini aldı.
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Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ziya Selçuk, Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür.
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Ziya Selçuk, aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunan Ziya Selçuk, çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan Ziya Selçuk, 2021 Ağustos ayında görevini devretti. Ziya Selçuk evli ve üç çocuk babasıdır.