Ziya Selçuk EBA Canlı Ders programını paylaştı!
Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından EBA TV canlı ders programını paylaştı. İşte, EBA TV uzaktan eğitim canlı ders programı ve saatleri...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk attığı twitte "Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz." bilgisini verdi.
Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 30, 2020
Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için https://t.co/JHJM9Hp8wI ve https://t.co/xB9RSrB6XP adreslerine başvurabilirsiniz. pic.twitter.com/sOJStZ30wj
Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor.
Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için https://t.co/JHJM9Hp8wI ve https://t.co/xB9RSrB6XP adreslerine başvurabilirsiniz. pic.twitter.com/sOJStZ30wj