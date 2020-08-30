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Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 21:37 | 

Ziya Selçuk EBA Canlı Ders programını paylaştı!

Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından EBA TV canlı ders programını paylaştı. İşte, EBA TV uzaktan eğitim canlı ders programı ve saatleri...

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk attığı twitte "Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor.  Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz." bilgisini verdi.

2UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI YAYIMLANDI
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UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI YAYIMLANDI

31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00’da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00’da 11:00’a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00’da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

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EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.

EBA DERS PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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