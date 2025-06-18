Zirai don vurmuştu: Pazarda kilosu 500 liradan satılıyor

'TANESİNİN 5 LİRA OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Eskişehir'de 30 yıldır pazarcılık yapan İlyas Erdağ (50), fiyat artışının zirai don olayından kaynaklandığını belirtti. Bu yıl kirazın yeteri kadar yetişmediğini kaydeden Erdağ, "Bu sene Türkiye genelinde yüzde 70-80 oranında zirai don olduğu için maalesef kiraz yok. Yüzde 20 var, o da Türkiye'ye anca yetiyor. Dolayısıyla kiraz pahalı. Bu sene için kiraz yok. Seneye düzelir, bu böyle gitmez herhalde. Ben tane ile satmıyorum ama sattığımda tanesinin 5 lira olduğunu biliyorum. Vatandaş alamıyor, biz de satamıyoruz. Çünkü 500 lira az para değil. 'Neden pahalı' diye soruyorlar; biz de gerekli açıklamayı yapıyoruz. Kapısında ağacı olan her insan, bu sene don olduğunu ve meyve olmadığını bilir" dedi.