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Zirai don vurmuştu: Pazarda kilosu 500 liradan satılıyor

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#Zirai Don#Meyve#Kiraz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 11:21

Eskişehir'de yaşanan zirai don olayının ardından kirazın kilosu, pazar tezgahlarında 500 liradan satılıyor. Pazarcılık yapan İlyas Erdağ (50), "Bu yıl kirazın yeteri kadar yetişmediğini kaydeden Erdağ, "Bu sene Türkiye genelinde yüzde 70-80 oranında zirai don olduğu için maalesef kiraz yok. Yüzde 20 var, o da Türkiye'ye anca yetiyor. Dolayısıyla kiraz pahalı. Bu sene için kiraz yok. Seneye düzelir, bu böyle gitmez herhalde. Ben tane ile satmıyorum ama sattığımda tanesinin 5 lira olduğunu biliyorum." dedi.