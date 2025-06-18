Zirai don vurmuştu: Pazarda kilosu 500 liradan satılıyor

BAYRAKTAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen mayıs ayında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kiraz bahçelerini gezerek zirai donun etkilerini incelemişti. Bayraktar, "Bu sene sıfırın altında 15- 20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri. Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değil. Ben aşağı yukarı 30 ili gezdim. Gördüğüm özellikle don felaketi bütün ürünlere yüzde 100'e varan oranlarda zarar vermiş durumda. Özellikle Eskişehir'de oda başkanları ve tarım müdürlükleriyle yapılan çalışmalarda Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi, Mahmudiye, Seyitgazi, Çifteler, Han, Beylikova ilçelerinde yüzde yüze varan zararlar var" ifadelerini kullanmıştı.