Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte 2021 ZTK finalinden son bilgiler

Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı büyük bir çekişmeye sahne olacak. Her iki ekip de sahada şampiyonluk parolası ile olacak. Futbolseverler de konuya dair tarih ve saat bilgisi sorguluyor. İşte, 2021 ZTK finalinden son bilgiler...