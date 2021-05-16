Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte 2021 ZTK finalinden son bilgiler
Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ile birlikte merak edilen konulardan biri de Ziraat Türkiye Kupası finali oldu. Antalyaspor ile Beşiktaş'ın mücadele edeceği final futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı büyük bir çekişmeye sahne olacak. Her iki ekip de sahada şampiyonluk parolası ile olacak. Futbolseverler de konuya dair tarih ve saat bilgisi sorguluyor. İşte, 2021 ZTK finalinden son bilgiler...
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Ziraat Türkiye Kupası finali 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.