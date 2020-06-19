Ziraat Bankası'ndan 6 aya kadar ödemesiz turistik restoran-kafeterya destek kredisi faiz oranı nedir?

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir "Destek Kredisi" ürünü hayata geçirdi.