Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuruları devam ediyor! Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasına başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsü salgının ekonomik etkilerini en alt seviyeye indirmek ve vatandaşlara destek olmak amacıyla verilen krediler için vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Öte yandan Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen vatandaşları finansal açıdan desteklemek için başlatılan kredi uygulamasına başvuruda bulunan vatandaşlar da başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve talep ettikleri miktarda kredi ödemesini alacakları tarihi merak ediyor. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuruları hakkında merak edilenler...
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1 Nisan'dan itibaren başlayacak destek başvuruları için kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı merak ediliyor. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacak. Müşteriler 6 ay ödemesiz kredi kapsamında, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.Bu uygulamadan yararlanmak isteyen pek çok vatandaş da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve konuya dair diğer ayrıntıları araştırıyor. İşte, kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
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KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının internet sitelerinden başvurular dün itibariyle yapılmaya başlandı.
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
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İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA AYRINTILAR
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
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"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
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Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek.
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Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
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KREDİ GERİ ÖDEME PLANI
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir
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Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.