Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuruları devam ediyor! Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

1 Nisan'dan itibaren başlayacak destek başvuruları için kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı merak ediliyor. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacak. Müşteriler 6 ay ödemesiz kredi kapsamında, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.Bu uygulamadan yararlanmak isteyen pek çok vatandaş da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve konuya dair diğer ayrıntıları araştırıyor. İşte, kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...