Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank destek kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler?
Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesiyle birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira tutarında kredi desteği verildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunu yapan vatandaşlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Öte yandan henüz başvuru yapmayan vatandaşlar da 10 bin TL'ye varan kredinin başvuru koşulları ile diğer ayrıntılarını sorguluyor. Peki, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank destek kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler?
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1
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Kamu bankaları 'Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi'ne her 100 başvurunun 86'sını karşıladı. 6 ay geri ödemesiz olarak planlanan ve corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başlatılan temel ihtiyaç kredisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Onlie şekilde başvurusunu yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarının onaylanma süreci ve ardından talep edilen miktarda kredinin hesaplarına yatacakları tarihi araştırıyor. İşte, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank destek kredisi sonuçları hakkında merak edilenler...
2
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KREDİYE İLGİ YOĞUN
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.
3
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Kamu bankalarının hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıfbank da 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.
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ÖDEMELER ATM'DEN
"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.
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KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.
İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.