Ziraat BankasÄ± temel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ±!
Ziraat BankasÄ± destek kredisi sonuÃ§larÄ± iÃ§in gÃ¶zler banka yetkililerinin sistem Ã¼zerinden yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmelere Ã§evrildi. Åžu ana kadar binlerce vatandaÅŸÄ±n mÃ¼racaatta bulunduÄŸu Ziraat BankasÄ± destek kredisi sonuÃ§larÄ±, banka yetkililerinin deÄŸerlendirmesinin ardÄ±ndan SMS ve internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurulacak. Peki, Ziraat BankasÄ± destek kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l, nereden yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, Ziraat BankasÄ± 36 ay vadeli, dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli 10 bin liraya kadar kredi imkanÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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Ziraat BankasÄ± destek kredisi baÅŸvuru sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±, ihtiyaÃ§larÄ± dolayÄ±sÄ±yla 6 ay Ã¶demesiz destek kredisine baÅŸvuran veya baÅŸvurmak isteyen vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 3 bin lira, en yÃ¼ksek ise 10 bin lira seviyesinde Ã§ekilebilen Ziraat BankasÄ± destek kredisi sorgulama iÅŸlemi, birkaÃ§ adÄ±mda kolayca gerÃ§ekleÅŸebiliyor. Peki, Ziraat BankasÄ± 6 ay Ã¶demesiz destek kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilir? Ä°ÅŸte, binlerce kiÅŸiyi yakÄ±ndan ilgilendiren destek kredisi sorgulama ekranÄ±
Temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvurular aÅŸaÄŸÄ±daki ekranlar Ã¼zerinden yapÄ±lacak;
10 bin TL bireysel destek kredisi iÃ§in baÅŸvuru sonuÃ§larÄ±, deÄŸerlendirmenin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸvuruda bulunan kiÅŸilere kÄ±sa mesaj olarak gÃ¶nderiliyor.EÄŸer baÅŸvuruda bulunan kiÅŸinin, baÅŸvuruda bulunulan bankada hesabÄ± varsa, deÄŸerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor.