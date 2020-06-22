10 bin TL bireysel destek kredisi iÃ§in baÅŸvuru sonuÃ§larÄ±, deÄŸerlendirmenin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸvuruda bulunan kiÅŸilere kÄ±sa mesaj olarak gÃ¶nderiliyor.EÄŸer baÅŸvuruda bulunan kiÅŸinin, baÅŸvuruda bulunulan bankada hesabÄ± varsa, deÄŸerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor.