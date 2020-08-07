Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Ziraat Bankası kredi sonuç sorgulama
Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankasının sunduğu ‘Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’ başvuruları geride bıraktığımız nisan ayında başlamıştı. Bireysel kredi başvurusunda bulunan vatandaşların gündeminde Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları var. Peki, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte Ziraat Bankası kredi sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…
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Ziraat Bankası, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye almıştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından başlatılan "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendiriliyor.
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"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankası ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sorgulaması nasıl yapılır?
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Ziraat Bankası destek kredisi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.Ziraat Bankası destek kredisi başvuru durumunu sorgulamak için "Bankkartım ve şifrem var" ise;
Ziraat Mobil uygulamamızdan veya https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)adresinden "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir,
Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz. Çıkan ekran üzerinden gerekli bilgileri doldurarak ilerleyebilirsiniz.
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Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.