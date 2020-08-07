Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? Ziraat Bankası kredi sonuç sorgulama

Ziraat Bankası, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye almıştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından başlatılan "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendiriliyor.