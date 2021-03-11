Ziraat Bankası KPSS şartsız 230 memur alımı yapacak - Ziraat Bankası başvuru ekranı ve şartları

Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı yapılacağını duyurdu. Ziraat Bankası A.Ş, Ziraat Katılım Bankası A.Ş ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere dört farklı branşta 230 memur alımı yapılacak. Başvurular 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek. Adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresinden başvurularını tamamlayabilecekler. Peki, Ziraat Bankası memur alımı başvuru şartları neler? İşte Ziraat Bankası başvuru ekranı ve şartları...
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20 müfettiş yardımcısı, 80 uzman yardımcısı, Ziraat Katılım 100 uzman yardımcısı, Ziraat Teknoloji 30 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 230 memur, Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek. Ziraat Bankası, memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresinden başvurularını tamamlayabilecekler.
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ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ziraat Bankası, memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Başvurular 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek. Adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresinden başvurularını tamamlayabilecekler.
-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.
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ZİRAAT BANKASI KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIM SINAVI
Ziraat Bankası, adaylar için yazılı sınav yapacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00 olarak yayımlandı. Sınavlar İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.