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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 10:06,

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı: 0,64'den başlayan Vakıfbank Halkbank kredi oranları

Konut kredisi için 1 yıl geri ödemesiz olmak üzere 180 ay vade imkanı tanıyacak olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 2 Haziran itibariyle kampanyalarını kullanıma açtı. Konut kredisi faiz oranları sıfır konutlar için 0,64, ikinci el konutlar için ise 0,74'ten geçerli olacak olan konut kredisi için banka şubelerinden bilgi alınabilecek. Peki, 100 bin liralık bir konut kredisi kullanımı halinde ne kadar geri ödeme yapılacak? İşte, Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç'ın konut fırsatçıları için yaptığı uyarılar

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Ev almak isteyenler için büyük bir fırsat niteliği taşıyan konut kredisi faizleri 2 Haziran itibariyle kullanıma başladı. 0,64 faiz oranı ile sıfır konut alımında önemli bir rol oynayan konut kredisi, Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası ve bu bankaların katılım şubeleri üzerinden kullanılabiliyor. İkinci el konut sahibi olmak isteyenler ise yine Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi ile 0,74 üzerinden kullanımlarını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca her iki kredi türü için de 12 ay erteleme fırsatı bulunuyor. İşte, kamu bankalarının verdiği konut kredisi ödeme planı ve hesaplama işlemi

VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi imkanından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 kredi imkanını değerlendirebilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler dilerlerse 12 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Halkbank Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi vade imkanı ise 180 ay, yani 15 yıl olacak.

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Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

3SIFIR KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
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SIFIR KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Sıfır konutlar için örnek ödeme tablosu şu şekilde;

Kredi Tutarı (TL)
100.000
Kredi Vadesi (Ay)
180
Taksit Tutarı (TL)
937
Toplam Geri Ödeme (TL)
168.709

4İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
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İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Kredi Tutarı (TL)
100.000
Kredi Vadesi (Ay)
180
Taksit Tutarı (TL)
1.007
Toplam Geri Ödeme (TL)
181.285

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerde yapılacak.

5’FIRSATÇILIK YAPMAYA ÇALIŞANLAR VAR’
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’FIRSATÇILIK YAPMAYA ÇALIŞANLAR VAR’

KDK Başkanı Şeref Malkoç, salgın sürecinde ekonomik sıkıntıların çözümü için kamu bankalarının ve devleti yönetenlerin ciddi önlemler aldığını söyleyerek, "Takip ettiğimiz kadarıyla ev almak isteyene, araç almak isteyene, evinin eşyalarını yenilemek isteyene veya tatile çıkmak isteyen veya işletmesini daha iyi çalıştırmak isteyenlere son derece uygun şartlarda maddi destek sağlıyorlar. Bu güzelliği yaşarken bir taraftan da bir bakıyorsunuz ev fiyatları, araç fiyatları veya benzeri eşya fiyatları bir hayli yükselmiş. Fırsatçılık yapmaya çalışanlar var. Bunların sayıları çok fazla değil; ama iyilik gibi kötülük de bulaşıcı. Biri diğerine bakıyor, ’bu yaptı bende yapayım’ diye gereksiz yere fiyat artışına sebep oluyor. Bu tamahkarlıktır, bu açgözlülüktür, bu karaborsacılıktır. Şunu açıkça ifade edeyim ki; bu toplum açgözlülüğe, tamahkarlığa, fırsatçılığa hiçbir zaman imkan vermez" dedi.

6’YASAL YOLLARDAN ŞİKAYET ETSİNLER’
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’YASAL YOLLARDAN ŞİKAYET ETSİNLER’

Başdenetçi Malkoç, KDK’ya bu noktada şikayetlerin geldiğini; ancak kurum olarak idarenin işleyişini denetlediklerini, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki bu alışverişi denetleme imkanlarının olmadığını aktardı. Başdenetçi Malkoç, "Şunu tecrübeyle biliyoruz ki fırsatçılık yapan, karaborsacılık yapan veya açgözlülük yapanların eninde sonunda hukuk yakasına yapışır. Dolayısıyla bir müddet sonra o yaptığından pişman olur. Bu kadar kredi bollaştı insanımıza imkan tanındı, ’ben 10 kuruşluk malımı nasıl 20 kuruşa satarım’ diye hesap edenler bugün öyle düşünebilirler; ama yarın akılları başlarına geldiğinde pişman olacakları işleri yapmasınlar. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk mekanizmaları işliyor. Eninde sonunda bunun hesabını verirler" diye konuştu.

Vatandaşlara da önemli görev düştüğünü anlatan Malkoç, "Bu fırsatçıları yasal yollardan şikayet etsinler. Bununla ilgili birçok kamu kurumu var veya bize müracaat ettiklerinde biz gerektiğinde savcılıklara göndeririz veya o kurumlara göndeririz. Bu konuda toplumun duyarlılığına ihtiyacımız var. Biz eğer duyarlı, sorumlu vatandaş, yurttaş olursak fırsatçılar istediklerine ulaşamazlar" ifadelerini kullandı.

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