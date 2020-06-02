Ziraat Bankası konut kredisi 0,64 faiz oranı şartları masrafları ve kredi hesaplama detayları!

Konut kredisi başta olmak üzere pek çok kredi türünde faiz oranları dikkat çekiyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranları için yaptığı indirimin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları merakla araştırılmaya başlandı. Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişinin ilgisini çeken 0,64 oranlı ve 12 ay ertelemeli Ziraat Bankası faiz oranları, ödeme tablosu ile de dikkat çekiyor. 15 yıllık vade ile 180 ay içerisinde geri ödeme kabul edecek olan Ziraat Bankası, ikinci konut kredisi için ise 0,74 faiz oranını uygulayacak. Peki, Ziraat Bankası konut, taşıt, ihtiyaç ve tatil destek kredisi için ödeme planı nasıl olacak? İşte, Ziraat Bankası kredi hesaplama detayları



ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ, TATİL DESTEK KREDİSİ PAKETLERİ



Ziraat Bankası konut kredisi, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. Taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları konusunda da indirime giden Ziraat Bankası, ilk 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar vadeli konut kredisi paketini erişime açtı. 15 yıl vadeye kadar uzatılabilecek olan konut kredisi faiz oranları, ikinci el konutlarda ise 0,74 oranında olacak.



Ziraat Bankası kredi faiz oranları ile ilgili yapılan açıklamada faizlerde düşüşe gidildiği açıklandı. Konut satın almak isteyen vatandaşların uzun süredir merakla beklediği Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları 1 Haziran itibariyle 0,64'e düşürüldü.1 Haziran 2020 tarihinde açıklanan güncel faiz oranlarının bir kısmı 2 Haziran'dan itibaren, bir kısmı ise 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Tüketici ihtiyaç, tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranları, çok düşük oranlarla vatandaşlar tarafından kullanılabilecek.