Ziraat Bankası konut kredisi 0,64 faiz oranı şartları masrafları ve kredi hesaplama detayları!
Ziraat Bankasıkonut kredisi faiz oranı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sıfır konutlarda 0,64 faiz, ikinci el konutlarda ise 0,74 faiz ile konut kredisi kullanımı gerçekleştiren Ziraat Bankası, tüm bu detayları internet üzerinden yayımladı. 180 ay (15 yıl) vade ve 1 yıl erteleme imkanı sunan Ziraat Bankası, 2 Haziran itibariyle konut kredisi başvurularını kabul edecek. Taşıt kredisi için ise başvuru tarihi 5 Haziran itibariyle gerçekleşecek. İşte, 0,64 faiz ile kullanılabilecek olan Ziraat Bankası konut kredisi şartları ve masrafları ile birlikte kredi hesaplama ödeme planı bilgileri
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Konut kredisi başta olmak üzere pek çok kredi türünde faiz oranları dikkat çekiyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranları için yaptığı indirimin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları merakla araştırılmaya başlandı. Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişinin ilgisini çeken 0,64 oranlı ve 12 ay ertelemeli Ziraat Bankası faiz oranları, ödeme tablosu ile de dikkat çekiyor. 15 yıllık vade ile 180 ay içerisinde geri ödeme kabul edecek olan Ziraat Bankası, ikinci konut kredisi için ise 0,74 faiz oranını uygulayacak. Peki, Ziraat Bankası konut, taşıt, ihtiyaç ve tatil destek kredisi için ödeme planı nasıl olacak? İşte, Ziraat Bankası kredi hesaplama detayları
ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ, TATİL DESTEK KREDİSİ PAKETLERİ
Ziraat Bankası konut kredisi, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. Taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları konusunda da indirime giden Ziraat Bankası, ilk 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar vadeli konut kredisi paketini erişime açtı. 15 yıl vadeye kadar uzatılabilecek olan konut kredisi faiz oranları, ikinci el konutlarda ise 0,74 oranında olacak.
Ziraat Bankası kredi faiz oranları ile ilgili yapılan açıklamada faizlerde düşüşe gidildiği açıklandı. Konut satın almak isteyen vatandaşların uzun süredir merakla beklediği Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları 1 Haziran itibariyle 0,64'e düşürüldü.1 Haziran 2020 tarihinde açıklanan güncel faiz oranlarının bir kısmı 2 Haziran'dan itibaren, bir kısmı ise 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Tüketici ihtiyaç, tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranları, çok düşük oranlarla vatandaşlar tarafından kullanılabilecek.
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ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası, ilk 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar vadeli konut kredisi paketini erişime açtı. Buna göre sıfır konutlarda 0,64 ve ikinci el konutlarda 0,74 faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredisinin örnek ödeme tablosu şöyle olacak;
Sıfır konutlar için:
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 937 Toplam Geri Ödeme (TL) 168.709
İkinci el konutlar için:
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 1.007 Toplam Geri Ödeme (TL) 181.285
Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren Ziraat Bankası şubelerinde yapılacak.
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ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası taşıt kredisi kapsamında yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Ziraat Bankası şubelerine yapılabilecektir.
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ZİRAAT BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi:
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar Ziraat Bankası web sitesinde yayımlanacak.
Faturalı Tüketici Kredisi:
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına Ziraat Bankası'nda açılacak hesaba ödenecektir.
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ZİRAAT BANKASI TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ
Tatil Destek Tüketici Kredisi:
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;
Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
Tatil Destek Kredi Kartı Uygulaması:
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar Ziraat Bankası web sitesinde yayımlanacaktır.