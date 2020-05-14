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Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 14 MayÄ±s 2020 - 09:59,

Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank kredi baÅŸvurusu sorgulama! Bireysel temel ihtiyaç kredi baÅŸvuru ekranÄ±!

10 bin lira bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru iÅŸlemini tamamlayan pek Ã§ok kiÅŸi, bu kez kredi sorgulama iÅŸlemi iÃ§in bir kez daha sisteme giriÅŸ yapmak istiyor. Ä°ntenet Ã¼zerinden sorgulanabilen Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± kredi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi, kolay adÄ±mlarla tamamlanabiliyor. Peki, Ziraat BankasÄ±, Halkbank, VakÄ±fbank kredi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank kredi baÅŸvurusu sorgulama ve baÅŸvuru ekranÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

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ÃœÃ§ kamu bankasÄ±nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bireysel temel ihtiyaÃ§ destek kredisi iÃ§in baÅŸvuru iÅŸlemleri devam ederken kredi baÅŸvuru sonucu sorgulama sÃ¼reci de pek Ã§ok vatandaÅŸ tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lan konu oluyor. 6 ay Ã¶demesiz kredi imkanÄ± sunan Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank, kredi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi, kolay birkaÃ§ adÄ±mla gerÃ§ekleÅŸtirilebiliyor. Peki, bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi imkanÄ± sunan Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank kredi sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, 10 bin TL'ye kadar kredi kullandÄ±ran Ã¼Ã§ bankanÄ±n baÅŸvuru ve sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±

BÄ°REYSEL TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SONUÃ‡LARI SORGULAMA

Bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmaya devam ediyor. 10 bin liraya kadar tahsis edilen bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in belirli ÅŸartlara uymak yeterli sayÄ±lÄ±yor.

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler >Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama >BaÅŸvurularÄ±m> OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±nÄ± izlemek yeterli olacak.

BaÅŸvuru iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya geÃ§iniz.

2TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURUSU NASIL YAPILIR
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TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURUSU NASIL YAPILIR?

Temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvurular aÅŸaÄŸÄ±daki ekranlar Ã¼zerinden yapÄ±lacak;

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Â HALKBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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6 AY GERÄ° Ã–DEMESÄ°Z, 30 AY Ã–DEME OLACAK

Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.

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FAÄ°Z ORANI

Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.

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Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR

BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.

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