Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ve sonuçları ekranı!
Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Şu ana kadar binlerce vatandaşın müracaatta bulunduğu Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları, banka yetkililerinin değerlendirmesinin ardından erişime açılıyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 36 ay vadeli, düşük faizli 10 bin liraya kadar kredi imkanı hakkında detaylı bilgiler
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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı husus olmaya devam ediyor. 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liralık kredi imkanına sahip olan Ziraat Bankası, 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlıyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.