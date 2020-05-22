Ziraat Bankası çiftçilere özel kredi.. Çiftçi kredisi nasıl alınır?

Çiftçiler üretimini daha güvenli yapacak Ziraat Bankası'nın tarım kredisi uygulamalarında, üreticilerin elektrik ve sulama giderlerini karşılayabilmeleri için kredi kullandırılacak. Ancak, üreticilerin bu tür ödemelerini zaman zaman aksatmaları, elektrik ve sulama borçlarının birikmesine, geciken/ödenmeyen borçlar nedeniyle su kullanımının yasal olarak engellenmesi üretimde aksamalara neden olabiliyor.



Bu kredi ürünü ile tarımsal üretimin zürdürülebilirliğinin ve gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha ön plana çıktığı pandemi sürecinde, Türkiye'de tarımsal üretimin belirtilen gerekçelerle aksamaması ve üreticilerin birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarının makul bir süreye yayılarak ödenmesinin sağlanması amaçlanıyor.