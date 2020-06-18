Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası destek kredisi sonucu sorgulama ekranı, ihtiyaçları dolayısıyla 6 ay ödemesiz destek kredisine başvuran vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En düşük 3 bin lira, en yüksek sise 10 bin lira seviyesinde çekilebilen Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama işlemi, birkaç adımda kolayca gerçekleşebiliyor. Peki, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi sorgulama işlemi nasıl yapılabilir? İşte, binlerce kişiyi yakından ilgilendiren destek kredisi sorgulama ekranı
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Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Şu ana kadar binlerce vatandaşın müracaatta bulunduğu Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları, banka yetkililerinin değerlendirmesinin ardından erişime açılıyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 36 ay vadeli, düşük faizli 10 bin liraya kadar kredi imkanı hakkında detaylı bilgiler
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Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.