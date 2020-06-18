Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi sorgulama ekranı!

Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Şu ana kadar binlerce vatandaşın müracaatta bulunduğu Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları, banka yetkililerinin değerlendirmesinin ardından erişime açılıyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 36 ay vadeli, düşük faizli 10 bin liraya kadar kredi imkanı hakkında detaylı bilgiler