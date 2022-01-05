Ziraat Bankası 460 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, alım yapılacak pozisyonlar
Ziraat Bankası 460 personel alımı başvuru süreci 4 Ocak Salı günü başladı. Farklı alanlarda toplam 460 personel alımı yapacak olan Ziraat Bankası, görevlendirme merkezleri ile birlikte alım şartlarını yayımladı. Peki, Ziraat Bankası 460 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Ziraat Bankası 460 personel alımı başvuru süreci resmen başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından açılan sınava katılacak olan adaylar, buradan çıkacak sonuca göre sözlü sınava katılım sağlayacak ve nihai sonucu bekleyecek. Başvurular 04 Ocak 2022 - 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’ninhttps://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak. Peki, Ziraat Bankası 460 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
30 Müfettiş Yardımcısı İlanı
Bankanın Teftiş Kurulu'nda İstanbul'da görevlendirilmek üzere 30 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Adaylar, 280 TL tutarındaki sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Müfettiş Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
100 Uzman Yardımcısı Alınacak
Bankanın İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı alınacak. Bu pozisyon için adayların 01/01/1992 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Adaylar, 280 TL'lik başvuru ücretini ödeyerek sınava katılabilecekler. Uzman Yardımcısı yazılı sınavı 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
Bankanın Teftiş Kurulu'nda İstanbul'da görevlendirilmek üzere 30 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Adaylar, 280 TL tutarındaki sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Müfettiş Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
100 Uzman Yardımcısı Alınacak
Bankanın İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı alınacak. Bu pozisyon için adayların 01/01/1992 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Adaylar, 280 TL'lik başvuru ücretini ödeyerek sınava katılabilecekler. Uzman Yardımcısı yazılı sınavı 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.
150 Servis Görevlisi
Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Servis Görevlisi alımı yapacak. Adayların bu alıma başvuru yapabilmesi için 01/01/1992 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar, 280 TL sınav ücretini ödeyerek yazılı sınava katılabilecekler.
Katılım Bankasına 80 Uzman Yardımcısı
Ziraat Katılım Bankası A.Ş, çeşitli illerdeki Şubeler ve Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirmek üzere 80 Uzman Yardımcısı alacak. İdari Alan ya da Mühendislik Alanı'nda yapılacak olan alımlar için en fazla 1992 doğumlu olma şartı aranıyor. Uzman Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.
Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Servis Görevlisi alımı yapacak. Adayların bu alıma başvuru yapabilmesi için 01/01/1992 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar, 280 TL sınav ücretini ödeyerek yazılı sınava katılabilecekler.
Katılım Bankasına 80 Uzman Yardımcısı
Ziraat Katılım Bankası A.Ş, çeşitli illerdeki Şubeler ve Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirmek üzere 80 Uzman Yardımcısı alacak. İdari Alan ya da Mühendislik Alanı'nda yapılacak olan alımlar için en fazla 1992 doğumlu olma şartı aranıyor. Uzman Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.
Ziraat Teknoloji'ye 100 Uzman Yardımcısı
Ziraat Teknoloji A.Ş'de görevlendirmek üzere 100 Uzman Yardımcısı alınacak. İlanın çalışma ili İstanbul olup, yazılı sınav 20 Şubat 2022 Pazar ünü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylar, 4 Ocak-21 Ocak 2022 tarihleri arasında sınav ücretlerini ödeyerek sınava katılım sağlayabilecekler.
Ziraat Teknoloji A.Ş'de görevlendirmek üzere 100 Uzman Yardımcısı alınacak. İlanın çalışma ili İstanbul olup, yazılı sınav 20 Şubat 2022 Pazar ünü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylar, 4 Ocak-21 Ocak 2022 tarihleri arasında sınav ücretlerini ödeyerek sınava katılım sağlayabilecekler.