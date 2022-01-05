Ziraat Bankası 460 personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, alım yapılacak pozisyonlar

150 Servis Görevlisi



Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Servis Görevlisi alımı yapacak. Adayların bu alıma başvuru yapabilmesi için 01/01/1992 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar, 280 TL sınav ücretini ödeyerek yazılı sınava katılabilecekler.



Katılım Bankasına 80 Uzman Yardımcısı



Ziraat Katılım Bankası A.Ş, çeşitli illerdeki Şubeler ve Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirmek üzere 80 Uzman Yardımcısı alacak. İdari Alan ya da Mühendislik Alanı'nda yapılacak olan alımlar için en fazla 1992 doğumlu olma şartı aranıyor. Uzman Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.