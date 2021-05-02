Zincir marketler ne demek? İşte zincir marketler

Zincir marketler terimi tam kapanma dönemiyle birlikte merak konusu oldu. Alınan karar gereği zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecekler. Peki ama tam kapanma genelgesinde yer alan zincir market ne demek? Hangi marketler zincir market sınıfında yer alıyor? İşte zincir marketlerin isimleri….
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1
Marketlerin çalışma saatleri için özellikle büyük ve zincir marketleri ilgilendiren açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanmada marketler, bakanlığın belirlediği saat aralığında açık olabilecek. Marketlerin çalışma saatleri zincir ve normal market türlerine göre hafta sonu farklılık gösterebilecek. Yasakta zincir marketler hafta sonu pazar günü kapalı tutulacak.
2
Zincir market, süper ve hiper marketler olarak bilinmektedir. Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir.
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ZİNCİR MARKETLER HANGİLER?
Türkiye'de yaygın olarak faaliyet gösteren marketler, zincir marketler olarak biliniyor. Migros, CarrefourSA, A101, Şok, BİM, Hakmar, Makro Market, Happy Center, Rammar, Snowy, Üçler gibi marketler zincir market olarak biliniyor.