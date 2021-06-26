Zilhicce ayı ne zaman? İşte 2021 Zilhicce ayı hakkında son bilgiler

2021 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de Zilhicce ayı oldu. Yılın ikinci dini bayramını da içerisinde barındıran Zilhicce ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan vatandaşlar, bu ayın dini boyutunu da araştırıyor. İşte, 2021 Zilhicce ayı hakkında merak edilenler...