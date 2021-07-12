Zilhicce ayı ne zaman bitecek? İşte 2021 Zilhicce ayı takvimi
Zilhicce ayı, hicri yılın son ayı ve dört haram aydan birisi olması dolayısıyla Müslüman alemi için önem arz ediyor. Sözlük manasıyla hac ayı anlamı taşıyan zilhicce, ilk 10 günü ile önem arz ediyor. Hz. Peygamber’in, 'Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur' sözleri bu ayın önemini vurguluyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman bitecek?
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Zilhicce ayı, İslam camiası için büyük önem arz ediyor. İslâm tarihinde zilhicce ayında meydana gelen önemli olaylar arasında Birinci ve İkinci Akabe biatları (621-622), Hudeybiye Antlaşması (6/628), Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (8/630), Hz. Osman’ın şehid edilmesi (35/656) zikredilebilir. İşte, 2021 Zilhicce ayı takvimi...
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Zilhicce ayı bu yıl 11 Temmuz'da başladı. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor. Bu mübarek ay, 8 Ağustos tarihinde sona erecek.
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ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.
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Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.