Zika virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Hindistan'da yeniden görülen Zika virüs hastalığı bulaşıcı mı? İşte tedavi yöntemleri

ZİKA VİRÜSÜ BULAŞIR MI? Zika virüsünün ana bulaş yolu infekte Aedes türü sivrisineklerin insanları ısırmasıyla olur. Bunlar Dengue ve Chikungunya Hastalıklarını da bulaştıran sivrisineklerle aynı türdür. Aedes türü sivrisinekler, gündüz ısırmayı tercih ederler. Tipik olarak yumurtalarını; hayvan besleme kapları, çiçek vazoları, kaseler, kovalar gibi durgun suların yanına ve içine bırakırlar. Sivrisinekler, Zika hastalığını geçirmekte olan bir kişiyi ısırarak infekte olurlar, daha sonra bu infekte sinekler, diğer sağlam kişileri ısırarak onları da infekte ederler.Nadiren Zika ile enfekte bir anneden doğum esnasında (perinatal) bebeğe bulaşma da olabilir. Şimdiye kadar emzirmeyle geçiş bildirilmemiştir.Teorik olarak, şimdiye dek henüz rapor edilmese de, kan transfüzyonu yoluyla geçiş mümkündür. Cinsel temasla geçiş de çok nadir de olsa mevcuttur. İnkübasyon periyodu 3-12 gün arasıdır.