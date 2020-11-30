Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı

Demirel'in "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.