Zeynep Sever Demirel'in yeni imajı

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, imaj değiştirdi. Sarı saçlarını mavi renge boyatan Demirel, yeni tarzını ilk kez takipçileriyle paylaştı.
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2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz haftalarda siyah saçını bakır rengine, ardından sarıya boyatmıştı.
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İmajında yeniden değişiklik yapan 31 yaşındaki Demirel, saçlarını bu kez maviye boyadı.Zeynep Sever Demirel, yeni tarzını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Demirel'in "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.