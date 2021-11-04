Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel'e 40 yaş partisi

Bir daha olmasın! Ebru Şallı’yla evli olan işadamı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin, sosyal medyada Şallı’yı hedef aldı.



Gonca Derin, Ebru Şallı’yı çocuklarına kendisini kötülemekle suçladı. Derin, “Çocuklarımın yanında beni eleştirmişsin” diye başladığı mesajında ünlü isme şöyle seslendi: “Menopozuna veriyorum, bir daha olmasın! Anneliği de, sevdayı da tutkuyla yaşarım ben. Benimle derdin ne bilmiyorum ama sakın girmemen gereken yerlere girme, haddini bil!”