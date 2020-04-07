Zeynep Sever Demirel'den samimi açıklamalar: Şimdi 19 yaşımdaki kiloma göre daha zayıfım

Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz * Cildinize uyguladığınız özel bir yöntem var mı?

Hem saçıma, hem de yüzüme Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Ayrıca cildime sofra tuzuyla peeling yapıyorum. Gül suyu da olmazsa olmazım.



* Enerjinizi ve güzelliğinizi neye borçlusunuz?

Beden frekansım yüksek olduğu zaman dış görünümüme de yansıyor. Klişe bir cevap ama doğru.