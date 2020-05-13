Zeynep Sever Demirel: Üzerimde büyük baskı vardı, kilolar yüzünden komplekse girmiştim!

“Benim için bir zamanlar dış görünüş her şeydi. Gençken mankenlik ajansları yüzünden komplekse girmiştim. Bana ‘Bacakların kalın, basenlerin var, popon büyük, hatların fazla yuvarlak. Bu halinle podyumda iş bulamazsın’ diyorlardı. Üzerimde büyük baskı vardı. Ama o dönem zayıflayamamıştım” dedi.