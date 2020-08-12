Zeynep Selvili-Kerim Çarmıklı çifti ayrılma kararı aldı

Zeynep Selvili, bir süredir İzmir’de, kanser tedavisi gören babası Haluk Selvili’nin yanında.



Durumu giderek ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren babasının başucundan ayrılmayan Zeynep Hanım, eşinden gelen boşanma kararıyla bir kez daha sarsıldı.