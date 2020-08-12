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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 07:26,

Zeynep Selvili-Kerim Çarmıklı çifti ayrılma kararı aldı

2016 yılında evlenen Zeynep Selvili-Kerim Çarmıklı çifti ayrılma kararı aldı. Zeynep Selvili, durumu ağırlaşan babasının yanında olmak için İzmir’e giderken, Kerim Çarmıklı eşinin geri dönmesini beklemeden boşanma davası açtı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Ünlü işadamı İsmail Çarmıklı ve eşi Candan Çarmıklı’nın oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı, Zeynep Gül-Haluk Selvili’nin kızları, psikolog Zeynep Selvili ile 2016 yılında görkemli bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

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2 yıllık aşklarını Çırağan Sarayı’nda yapılan muhteşem bir düğünle taçlandıran çift, 4 yılın sonunda ayrılık kararı aldı.

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Zeynep Selvili, bir süredir İzmir’de, kanser tedavisi gören babası Haluk Selvili’nin yanında.

Durumu giderek ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren babasının başucundan ayrılmayan Zeynep Hanım, eşinden gelen boşanma kararıyla bir kez daha sarsıldı.

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Babasının sağlık durumuyla yakından ilgilenen, bir an olsun hastaneden ayrılmayan Zeynep Hanım’ın üzüntüsü devam ederken, eşi Kerim Çarmıklı’nın boşanma işlemlerini başlatması “Bu acele niye?” sorusunu da beraberinde getirdi.

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Oysa ayrılma kararını ortak alan çift, Zeynep Hanım’ın bu zor günlerini atlatmasından sonra mahkemeye gidip tek celsede kolayca boşanabilirdi.

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Çiftin davası, önümüzdeki günlerde görülecek.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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