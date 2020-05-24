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Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 11:19,

Zeynep Korel’den flaş karar

Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ve temizlik şirketi sahibi olan ablası Zeynep Korel, ailesine "Bana iftira attılar" diyerek ateş püskürmüştü. Bergüzar Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı.

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1BU MİRAS DEĞİL, ONUR SAVAŞI
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BU MİRAS DEĞİL, ONUR SAVAŞI

Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açan Zeynep Korel "Bu bir miras değil, onur savaşı" demişti.Aile içinde yaşanan bu kavgada yeni bir gelişme oldu. Son gelen haberlere göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.

2MİRAS DAVASINI GERİ ÇEKTİ
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MİRAS DAVASINI GERİ ÇEKTİ

Tv100'ün haberine göre yaşanan bu gelişme üzerine Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan’a açtığı miras davasını geri çekme kararı aldı.

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