Zeynep Korel’den flaş karar

BU MİRAS DEĞİL, ONUR SAVAŞI Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açan Zeynep Korel "Bu bir miras değil, onur savaşı" demişti.Aile içinde yaşanan bu kavgada yeni bir gelişme oldu. Son gelen haberlere göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.