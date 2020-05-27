Zeynep Korel kardeşiyle yaşadıklarını anlattı: Abla geçmişi bir kenara bırakalım
Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ve temizlik sektöründe çalışan ablası Zeynep Korel, ailesine "Bana iftira attılar" diyerek ateş püskürmüştü. Bergüzar Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı. Korel Ailesi arasında barış sağlandı. Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar ve annesi Hülya Darcan'la barıştığını açıkladı.
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Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açan Zeynep Korel "Bu bir miras değil, onur savaşı" demişti. Son gelen haberlere göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerce telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.
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Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Zeynep Korel, aile arasında yaşanan gelişmeleri anlattı. İşte Zeynep Korel'in açıklamalarından satır başları...
"Geçen sürede çok yoruldum, kalbim çok kırıldı. Ama insan bir süre sonra her şeye rağmen ailenin özlemini hep kalbinde taşıyor. Bergüzar'la konuşunca bunu daha iyi hissettim. Et tırnaktan ayrılmıyormuş."
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Bergüzar'la konuştum bana şunları söyledi: "Abla, seninle ilgili haberleri görünce çok üzüldüm. Ruh halimden yararlanıp, bu durumu kullanmaya çalışanlar oldu. Şoke olmuştum ve hamilelik hassasiyetimle bu süreci sessizce izledim. Bana kimse 'Ablana neden para gönderiyorsun?' diye sormadı. Ben de 'Yeğenime gönderdim' diye açıklama yapmadım.
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Böyle olunca da olay sarpa sardı. Ben asla basından hiç kimseye 'Ablama para gönderiyorum, ona ben bakıyorum' gibi bir cümle söylemedim. Böyle bir şey doğru değil. Bazı art niyetliler bunu basına böyle yansıttı. Ben senin şahsına hiçbir zaman para göndermedim. Yeğenim için para gönderdim. O da teyze olarak benim görevim. Çok da önemli bir tutar da değil."
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"YAŞANANLAR YÜZÜNDEN ANNEM HASTA OLMUŞ'
Bergüzar telefonda 'Anneme en çok ona Hülya Hanım demen dokunmuş. Çok üzülmüş, içerlemiş yaşananlara. Hastalandı bu yaşadıklarımızdan sonra' dedi.
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"Annemle şimdi iletişim içindeyiz. Bergüzar ile de konuşmaya başladık. Miras davasından da vazgeçtim. Umarım bu son yaşadığımız gerilim olur. Ben artık işimde gücümde olmak ve tüm bu gerilimlerden uzak durmak istiyorum."
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'ABLA GEÇMİŞİ BİR KENARA BIRAKALIM'
Kardeşimin böyle söylemesi açıkçası bana zeytin dalı uzatması demek. Benim için bu konu bir onur mücadelesiydi. Bunu söylemesi yeterli oldu benim için. Bir de Bergüzar yeni anne oldu, küslüğümüzü uzatarak onun daha da kötü etkilemesini istemedim.
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Aileye katılan yeğenim için de bu küskünlüğü uzatmak istemedim açıkçası. Bergüzar bana 'Abla artık geçmişi bir kenara bırakalım, bak annem de bu olanlardan çok etkilendi. Ben de çok zor günler geçirdim' dedi.
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Ben de ona hak verdim. Neticede aynı kanı taşıyoruz, aramızda ne geçmiş olursa olsun Bergüzar'ın bana uzattığı bu dalı geri çeviremezdim. Yine söyleyeyim; et tırnaktan ayrılmıyormuş, o tırnağı sökmek istediğin zaman da kanıyorsun. Acı çekiyor iki taraf da.