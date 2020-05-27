Zeynep Korel kardeşiyle yaşadıklarını anlattı: Abla geçmişi bir kenara bırakalım

Böyle olunca da olay sarpa sardı. Ben asla basından hiç kimseye 'Ablama para gönderiyorum, ona ben bakıyorum' gibi bir cümle söylemedim. Böyle bir şey doğru değil. Bazı art niyetliler bunu basına böyle yansıttı. Ben senin şahsına hiçbir zaman para göndermedim. Yeğenim için para gönderdim. O da teyze olarak benim görevim. Çok da önemli bir tutar da değil."