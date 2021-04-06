Zeynep Elçin kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı Zeynep Elçin'in hayatı ve biyografisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Pınar dizinin son bölümünde merak konusu oldu. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı diziye fizyoterapist Pınar rolüyle katılan Zeynep Elçin sempatik tavırları ile ekran başındakilerden tam not aldı. Oyunculuk ve tiyatro eğitimi alan başarılı oyuncu, 2016 yılında yayınlanan Göç Zamanı adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. 31 yaşındaki güzel oyuncu bir çok dizide yer alarak mesleğinde çıkış yakaladı.