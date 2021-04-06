Zeynep Elçin kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı Zeynep Elçin'in hayatı ve biyografisi
Zeynep Elçin'in hayatı izleyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pınar'ı canlandıran oyuncu Zeynep Elçin, gösterdiği oyunculuk performansı ile ekran başındakilerin ilgisini çekti. Fizyoterapist Pınar rolüyle diziye dahil olan güzel oyuncu Zeynep Elçin, Mucize Doktor, Kimse Bilmez, Savaşçı gibi dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerinde çıkış yakaladı. Peki, Zeynep Elçin kimdir? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ı Zeynep Elçin'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Pınar dizinin son bölümünde merak konusu oldu. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı diziye fizyoterapist Pınar rolüyle katılan Zeynep Elçin sempatik tavırları ile ekran başındakilerden tam not aldı. Oyunculuk ve tiyatro eğitimi alan başarılı oyuncu, 2016 yılında yayınlanan Göç Zamanı adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. 31 yaşındaki güzel oyuncu bir çok dizide yer alarak mesleğinde çıkış yakaladı.
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ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?
16 Şubat 1990 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır. Önce tiyatro oyunlarında yer alan Zeynep Elçin daha sonra dizilerde oynamaya başlamıştır.
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Kamera karşısına ilk kez 2016 yılında yayınlanan Göç Zamanı adlı dizi geçmiştir. Yer aldığı yapımlardan bazıları ise şunlardır: Göç Zamanı, Rüzgarın Kalbi, Savaşçı, Aşk ve Günah, Kırlangıç Fırtınası, Kaderimin Yazıldığı Gün, Kimse Bilmez.
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ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2016 Göç Zamanı Yardımcı Karakter
2016 Rüzgarın Kalbi Sibel Yardımcı Karakter
2017 Kırlangıç Fırtınası Genç Ülfet Başrol Oyuncusu
2017 Savaşçı Yıldız Bozok Türkmen Yardımcı Karakter