Zeynep Demirel'den Yade'ye sürpriz parti

Anne Zeynep Demirel, Instagram sayfasında da "Ablaların en güzeli, en tatlısı, en seveceni... Ne yapıyorsan kardeşini hayata hazırlamak için yapıyorsun eminim... İyi ki senin gibi bir ablası var. Çünkü sayende epey dişli bir kişilik olacak. İyi ki doğdun benim huysuz şirinim, iyi kalpli meleğim, güzel prensesim. Beni anne yaptığın gün kutlu olsun. Seni çook çok çok seviyorum!" notunu paylaştı.