Zeynep Demirel imaj değiştirdi... İşte yeni hali!

SİYAH SAÇLAR GİTTİ Zeynep Demirel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi.



"İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz...