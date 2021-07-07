Zeynep Bastık kimdir, kiminle evlendi? İşte Zeynep Bastık'ın şarkıları, biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler
Zeynep Bastık'ın hayatı evlilik haberinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Çıkardığı parçalarla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Ezhel’in “Felaket” şarkısını yeniden yorumladıktan sonra büyük çıkış yakalayan ünlü isim, müzik hayatına Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlamıştı. Aynı zamanda oyunculuk da yapan Zeynep Bastık bazı televizyon projelerinde yer alıyor. Peki, Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında? İşte, Zeynep Bastık'ın şarkıları, biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Zeynep Bastık'ın biyografisi ve hayatı magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Şarkıları ile özellikle gençler tarafından geniş hayran kitlesine ulaşan Zeynep Bastık Tolga Akış ile evlendi. Özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başlayan Zeynep Bastık, “Anadolu Ateşi” ile bir süre dans gösterilerine katıldı. 1991 yılında dünyaya gelen Bastık, Adı Mutluluk, Sil Baştan, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma gibi dizilerde yer aldı.
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ZEYNEP BASTIK KİMDİR?
Ezhel’in “Felaket” şarkısını yeniden yorumladıktan sonra sosyal medya gündemine oturan Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti.
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İlköğretim ve liseyi İzmir’de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.
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Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.
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Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.