Zeynep Bastık kimdir, kiminle evlendi? İşte Zeynep Bastık'ın şarkıları, biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.