Zeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Olay dans
Bir partiye katılan Zeynep Bastık ve Edis’in samimi dansı, sosyal medyada olay oldu.Yakın arkadaş olan iki ünlü şarkıcının sarmaş dolaş dans ettiği videoya yorum yağdı. Bazı takipçileri dansı beğenirken, bazıları da Zeynep Bastık’a “Sen evlisin” diyerek tepki gösterdi.
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Paris’ten sahneye
Hande Yener, önceki akşam İstanbul’da Mumya Club Exclusive adlı mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, konserinde Yağmur Özer’in geçen hafta Paris Moda Haftası’nda tanıttığı koleksiyonundan bir tasarım giydi.
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Yallah Şeyma!
Şeyma Subaşı, tatil için Dubai’ye gitti.Alışveriş turuna çıkan ve bir mağazada leopar desenli şalla başını örtüp selfie çeken Subaşı, o kareyi Instagram’da “Yallah Şeyma” notuyla paylaştı.
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Sadelikteki zarafet
Sibel Can, söz ve müziği Tarkan’a ait şarkısı “Adı Elveda Olsun”a klip çekti. Sanatçı, İrfan Yıldırım’ın yönettiği klipte kısa kestirdiği saçları ve Amor Gariboviç imzalı kostümleriyle boy gösterdi. Bir sahnede makyajını silerken görülen Can, ilk kez kamera karşısına makyajsız geçtiğini söyledi. Sibel Can, “Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zarafeti keşfettim. Tüm kadınlar her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle özgüvenimi aynı klipte buluşturdum” dedi.
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3 saat imza dağıttı
Sadettin Saran, yeni çıkardığı kitabı “İçindeki Dağı Aş” için İstinye Park’ta imza günü düzenledi. Geliri Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak olan ve kısa sürede 13’üncü baskısı yayınlanan kitabın imza etkinliği yaklaşık 3 saat sürdü. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan Saran, daha sonra iş arkadaşları ve D&R yetkilileriyle birlikte akşam yemeği yedi.
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Sabah rutini
Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Kulağında kulaklıkları müzik dinleyerek tempolu şekilde yürüyen Zehra Çilingiroğlu, fotoğrafını çeken muhabirlere selam vererek uzaklaştı. Kilo verdiği gözlenen genç kızın her gün düzenli olarak yürüdüğü öğrenildi. (Deniz BOY)
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'Çok eğleniyoruz'
O Ses Türkiye yeni sezona değişiklikle başladı. Hadise’nin ayrıldığı yarışmada jüri koltuğuna Oğuzhan Koç oturdu. Ebru Gündeş önceki gün jüri arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak altına şöyle yazdı: “O Ses’te de çok eğlendiğimiz doğrudur.”
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Serdar'ın o sözünü üstüme alınmıyorum
Seçil Gür önceki gece Ulus’taki Uluorta’da sahne aldı. Performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Gür, ayrıldığı sevgilisi Serdar Ortaç’ın “Annem esmerden şaşma derdi” sözleri için şöyle dedi: “Bana ya da eski eşine bir gönderme değil bu sözler. Üstüme alınmıyorum, orada Serdar sahne şovu yapıyor.”
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Ağzını bıçak açmadı
Futbolcu Özer Hurmacı’nın boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Hurmacı, istinye Park’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine tek başına gelen Hurmacı, aracından indiği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin boşanma davası ile ilgili sorularını duymamazlıktan gelen Hurmacı, soruları cevapsız bırakarak Avm’ye girdi.