Zeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!

Sadelikteki zarafet Sibel Can, söz ve müziği Tarkan’a ait şarkısı “Adı Elveda Olsun”a klip çekti. Sanatçı, İrfan Yıldırım’ın yönettiği klipte kısa kestirdiği saçları ve Amor Gariboviç imzalı kostümleriyle boy gösterdi. Bir sahnede makyajını silerken görülen Can, ilk kez kamera karşısına makyajsız geçtiğini söyledi. Sibel Can, “Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zarafeti keşfettim. Tüm kadınlar her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle özgüvenimi aynı klipte buluşturdum” dedi.