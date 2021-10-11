Zeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!

Serdar'ın o sözünü üstüme alınmıyorum Seçil Gür önceki gece Ulus’taki Uluorta’da sahne aldı. Performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Gür, ayrıldığı sevgilisi Serdar Ortaç’ın “Annem esmerden şaşma derdi” sözleri için şöyle dedi: “Bana ya da eski eşine bir gönderme değil bu sözler. Üstüme alınmıyorum, orada Serdar sahne şovu yapıyor.”