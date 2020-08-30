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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 07:00 | 

Çeşme buluşması

Zeynep Bastık ve nişanlısı Tolga Akış, Çeşme tatilinde görüntülendi. Çift önceki gün Edis’le birlikte sürat teknesiyle denize açıldı.

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1EDİS’LE DENİZ KEYFİ
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EDİS’LE DENİZ KEYFİ

“Felaket” cover’ıyla gelen şöhretin tadını çıkaran Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan nişanlısı Tolga Akış’la tatile çıktı. Çeşme’ye giden çift, geçen cuma günü ilçenin popüler plajlarından birinde görüntülendi. Yanlarında da yeni şarkısı “Nirvana” ile gündemde olan Edis vardı.

2‘FOTOĞRAFIMIZI ÇEKSENE’
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‘FOTOĞRAFIMIZI ÇEKSENE’

Locada sohbet eden üç isim, daha sonra sürat teknesine binerek denize açıldı. Bir ara tekneyi durduran Bastık, cep telefonunu nişanlısına vererek Edis’le fotoğraflarını çekmesini istedi

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Ardından denize giren ekip, bir süre yüzdükten sonra tekneye binip plaja döndü.

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