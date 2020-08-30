Çeşme buluşması

EDİS’LE DENİZ KEYFİ “Felaket” cover’ıyla gelen şöhretin tadını çıkaran Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan nişanlısı Tolga Akış’la tatile çıktı. Çeşme’ye giden çift, geçen cuma günü ilçenin popüler plajlarından birinde görüntülendi. Yanlarında da yeni şarkısı “Nirvana” ile gündemde olan Edis vardı.