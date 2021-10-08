Zeynep Avcı kimdir? Voice of Germany yarışmasına damga vurdu
Türk kökenli Zeynep Avcı, O Ses Türkiye’nin Almanya’daki versiyonu olan Voice of Germany yarışmasına damga vurdu. Yalan şarkısını seslendiren Zeynep Avcı, performansıyla jüri üyelerini büyüledi. Şarkının sonunda salon Avcı'yı ayakta alkışladı. Peki, Zeynep Avcı kimdir?
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Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Birçok etkinlikte ve mekânda konserler verdi. 20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep Avcı, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor.
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Hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.
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İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.