Zeynep Avcı kimdir, aslen nereli? O Ses Almanya'ya "Yalan" şarkısıyla damga vurmuştu
Zeynep Avcı, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahne alacağı açıklanan isimlerden biri oldu. O Ses'in Almanya versiyonu The Voice of Germany'e "Yalan" şarkısıyla damga vuran Zeynep Avcı'nın performansı şimdiden merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün konuklarından Zeynep Avcı kimdir, aslen nereli?
Ailesi ile 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi aldı. Bir yandan şirketlerde yöneticilik görevi üstlendi, diğer yandan hafta sonları sahneye çıktı. Bir arkadaşının teşvikiyle ‘O Ses Almanya’ya (The Voice of Germany) katıldı, art arda dört jürinin de dönmesini sağladı. Yarışmadaki performansı kısa sürede viral oldu. Seslendirdiği Tan Taşçı imzalı ‘Yalan’ şarkısı müzik listelerinde ilk sıralara yükseldi.
İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.